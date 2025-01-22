Також росіянам обіцяють, що "більше не потрібно буде накопичувати на вершкове масло". Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"Наприклад, у Новосибірську уряд дуже красиво оголосив про соціальні допомоги. Мешканцям більше не потрібно буде накопичувати на вершкове масло. Тобто обіцяють зупинити ріст інфляції. У маслі це 42%", – підкреслила вона.

Росіяни хочуть на фронт

Ольга Романова зазначила, що зараз серед росіян велика конкуренція, щоб поїхати на фронт в Україну. Військкомати намагаються стримувати цей потік. Річ у тім, що вони хочуть отримати гроші.

Це впевненість у тому, що Трамп прийде – порядок наведе. Трамп прийшов, тому швидше на фронт отримати 5 мільйонів рублів, війна закінчиться і можна з грошима назад,

– сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

До слова, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц пояснив, що Росія не має можливості фінансувати війну, не завдаючи серйозних збитків власній економіці. За його словами, вони будуть змушені "додруковувати гроші", там продовжить розганятися інфляція. Чим довше країна-агресорка воюватиме – тим гірше там буде жити.