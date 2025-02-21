Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп приказал Европе подготовить капитуляцию Украины за 3 недели, – евродепутат

Неужели Россия готова платить за свою агрессию

Три источника Reuters уверяют, что Россия рассматривает возможность уступить часть своих замороженных активов, чтобы восстановить Украину в рамках мирного соглашения. Важно, что Россия хочет, чтобы часть средств была потрачена на ту часть территорий, которые она оккупировала.

Источники уточнили, что обсуждения являются лишь предварительными. В Кремле же отказались это комментировать. Отмечается также, неизвестно, обсуждали ли этот вариант в Эр-Рияде американская и российская делегации.

Reuters, впрочем, отмечает, что Россия официально не говорит о прекращении огня на линии фронта или о выводе своих войск. Россия требовала наоборот вывода украинских сил с территорий, которые она провозгласила своими.