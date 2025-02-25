Наразі міністри фінансів і керівники центральних банків, які зберуться цього тижня на саміт G20, не мають однакового бачення майбутнього цих коштів. Про це пише Politico, передає 24 Канал. Йдеться про передачу активів Україні.

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Хто підтримує ідею

Країни Балтії та Північної Європи, сусіди Росії, вважають, що ці гроші необхідно передати Україні негайно. Таку позицію підтримують Польща, Чехія та навіть віцепрезидентка Європейської комісії, колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Деякі політики вважають, що російські активи можуть замінити підтримку США, якщо вони все ж вирішать більше не допомагати Україні.

У нас є російські заморожені активи в Європі на суму 300 мільярдів євро, і ми повинні їх використати,

– заявив очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна разом зі своїми колегами з Данії, Швеції, Литви та Латвії.

Хто виступає проти

Але Politico пише і про "протилежний табір", до якого нібито належать Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вони побоюються, що ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах, конфіскувавши заморожені активи.

Тож Каллас визнала – шанси на конфіскацію російських коштів у найближчому майбутньому невеликі, адже для цього потрібна "загальна підтримка".

Нагадаємо, ситуація загострилася після переговорів США та Росії в Ер-Ріяді 18 лютого. Тоді державний секретар США Марко Рубіо припустив, що ЄС доведеться долучитися "в якийсь момент" пізніше через накладені на Росію санкції.