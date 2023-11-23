Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в эфире Суспильного. Полиция и медики устанавливают причины смерти мужчины.
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Сегодня утром получили информацию, что ночью умер водитель в Корчевой на стоянке. К сожалению, это уже второй летальный случай с начала блокады. Я понимаю, что, скорее всего, причины в физиологии, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонимание того, когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации,
– отметил Владимир Балин.
По его словам, у умершего водителя машина на харьковских номерах. Он также отметил, что знает имя водителя, но не стал называть его в эфире.
11 ноября украинский водитель фуры, планировавший пересечь пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин", умер в своем грузовике. Мужчине было 54 года.
Забастовка польских перевозчиков: главное
- Польские перевозчики бастуют из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
- 6 ноября они начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчевая", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".
- По состоянию на вечер 7 ноября польские перевозчики заблокировали проезд грузового автотранспорта на двух пунктах пропуска на границе с Украиной. Впоследствии также стало известно, что грузовики на въезд в Украину ожидают до 90 часов.
- Польские перевозчики пообещали ужесточить блокаду на границе с Украиной. Кроме того, таможенники начали фиксировать увеличение очередей грузовиков на словацком направлении.
- Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пограничных автомобильных пунктов пропуска из-за митинга перевозчиков.
- Кроме того, польские перевозчики не пропускают гуманитарную помощь и опасные грузы.
- Украинская экономика за время блокады понесла убытки уже более чем на 400 миллионов долларов.