В настоящее время перекрытыми остаются пограничные переходы с Украиной в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.
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Посол отреагировал на польскую забастовку на границе
Посол Украины в Польше Василий Зварыч отреагировал на протесты польских перевозчиков на границе с Украиной. Он отметил, что это вредит нашему государству в борьбе с полномасштабной агрессией со стороны России.
Перекрытие польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам в Гребенном, Дорогуске, Корчевой является болезненным ударом в спину Украины, страдающей от российской агрессии,
– написал он.
Зварыч подчеркнул, что под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и Европейским Союзом. Он также призвал протестующих прекратить блокаду украинско-польской границы.
Перевозчики бастуют на границе с Украиной
Журналисты рассказали, что по техническим причинам в Корчевой польские протестующие перекрыли только въезд в Украину. Однако в других местах заблокирован как въезд, так и выезд.
Пока известно, что польские протестующие требуют возобновления системы выдачи разрешений для работы в ЕС для украинских транспортных компаний, а также сократить их до уровня, который был до начала вторжения России. Кроме того, они призывают власти Польши освободить их от электронной очереди в Украине, ссылаясь на тяжелые условия жизни некоторых людей, вынужденных проживать в своих автомобилях до двух недель.
Протесты на границе Украины с Польшей: видео "Радио Свободы"
Протестующие также пообещали поддерживать непрерывную блокаду на границе, подчеркивая свою решительность настаивать на выполнении своих требований. Они также отметили, что они получили разрешение на пикетирование до 3 января от вошедшей в новый состав польского парламента антиукраинской партии "Конфедерация".
В то же время Госпогранслужба отметила, что организаторы планируют пропускать один грузовой автомобиль в час, а также транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и тех, кто перевозит животных, скоропортящиеся продукты и т.д.
Польские перевозчики протестуют на границе с Украиной / Фото с аккаунтов Michal Wawer и Rafal Mekler в соцсети Х
Корреспонденты Суспильного также зафиксировали забастовку польских перевозчиков в пункте пропуска "Краковец-Корчевая". Протест начался около 14 часов.
Протест в пункте пропуска "Краковец-Корчевая" / Фото Суспильного
Журналисты отметили, что сейчас работа таможенного поста "Ягодин" на Волыни парализована. Ведь в обед на границе началась забастовка польских перевозчиков, требующих отмены "транспортного безвиза" для украинских перевозчиков.
Ранее предупреждали о забастовке поляков на границе
- Ассоциация "УкрАвтопром" 30 октября сообщила, что 3 ноября польские перевозчики могут перекрыть польско-украинскую границу. Их забастовка может продолжаться до конца 2023 года.
- Причиной протестов могла быть чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Евросоюза.
- Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин отметил, что во время предыдущих забастовок препятствий для легкового и пассажирского транспорта не было. Поэтому, вероятно, и на этот раз помехи будут только для грузовиков.