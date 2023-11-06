Наразі перекритими лишаються прикордонні переходи з Україною в Гребенному, Дорогуську та Корчовій. Ускладнення руху можливе як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд.

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Перевізники страйкують на кордоні з Україною

Журналісти розповіли, що з технічних причин у Корчові польські протестувальники перекрили лише в'їзд до України. Однак в інших місцях заблокований як в'їзд, так і виїзд.

Наразі відомо, що польські протестувальники вимагають відновлення системи видачі дозволів для роботи в ЄС для українських транспортних компаній, а також скоротити їх до рівня, що був до початку вторгнення Росії. Крім того, вони закликають владу Польщі звільнити їх від електронної черги в Україні, посилаючись на важкі умови життя деяких людей, які змушені проживати у своїх автомобілях до двох тижнів.

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Протестувальники також пообіцяли підтримувати безперервну блокаду на кордоні, підкреслюючи свою рішучість наполягати на виконанні своїх вимог. Вони також зазначили, що вони отримали дозвіл на пікетування до 3 січня від антиукраїнської партії "Конфедерація", яка увійшла до нового складу польського парламенту.

Водночас Держприкордонслужба зазначила, що організатори планують пропускати один вантажний автомобіль на годину, а також транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та тих, що перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Польські перевізники протестують на кордоні з Україною / Фото з акаунтів Michal Wawer і Rafal Mekler у соцмережі Х

Кореспонденти Суспільного також зафіксували страйк польських перевізників у пункті пропуску "Краківець-Корчова". Протест розпочався близько 14 години.

Протест у пункті пропуску "Краківець-Корчова" / Фото Суспільного

Журналісти зазначили, що наразі робота митного поста "Ягодин" на Волині паралізована. Адже в обідню пору на кордоні розпочався страйк польських перевізників, які вимагають скасування "транспортного безвізу" для українських перевізників.

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