"УкрАвтопром" повідомляв, що польські перевізники планували організувати акцію на два місяці. Водночас українські посадовці розповіли, що їхні польські колеги закликали перевізників не влаштовувати протест.

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Чи перекриють кордон польські перевізники

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач розповів, що наразі тривають робочі консультації з колегами з Міністерства інфраструктури Польщі.

Ми маємо їхню позицію, що вони не підтримують протест та надіслали протестувальникам відповідну інформацію із закликом не блокувати кордон. Паралельно проводимо перемовини із профільним директоратом Європейської Комісії,

– заявив посадовець.

Водночас ситуацію намагаються налагодити наші дипломати. Віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін сказав журналістам, що під час попередніх страйків перешкод для легкового та пасажирського транспорту не було. Адже тоді обмеження стосувались тільки вантажних автомобілів.

"Сподіваюсь, що цього разу страйк не відбудеться, але ризик високий", – заявив Володимир Балін.

Він пояснив, що в польських перевізників є дві основні вимоги:

перша – непрозорість роботи електронної черги, адже вони незадоволені її роботою. До речі, в української сторони також є нарікання до неї, це технічні питання, які треба вирішувати;

друга – щоб на ринку перевезень Польща – Україна був паритет. Щоб однакову кількість перевезень могла здійснювати польська та українська сторона.

"Головна їхня мета – рівні можливості на ринку. До війни вони здійснювали не більше 35% перевезень", – заявив Балін.

Співзасновник Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко сподівається, що польські перевізники таки пропускатимуть легковий та пасажирський транспорт.

"Страйки були й раніше. Перекривали рух на один – два дні переважно в пункті пропуску "Ягодин". Взагалі є інформація, що цього разу вони передумали, але все ж таки побачимо, як будуть розгортатись події", – підсумував Оверко.

Що відомо про страйк польських перевізників