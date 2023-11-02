"УкрАвтопром" сообщал, что польские перевозчики планировали организовать акцию на два месяца. В то же время, украинские чиновники рассказали, что их польские коллеги призвали перевозчиков не устраивать протест.

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Перекроют ли границу польские перевозчики

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач рассказал, что продолжаются рабочие консультации с коллегами из Министерства инфраструктуры Польши.

У нас есть их позиция, что они не поддерживают протест и направили протестующим соответствующую информацию с призывом не блокировать границу. Параллельно проводим переговоры с профильным директоратом Европейской Комиссии,

– заявил чиновник.

В то же время, ситуацию пытаются наладить наши дипломаты. Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин сказал журналистам, что во время предыдущих забастовок препятствий для легкового и пассажирского транспорта не было. Ведь тогда ограничения касались только грузовых автомобилей.

"Надеюсь, что в этот раз забастовка не состоится, но риск высок", – заявил Владимир Балин.

Он пояснил, что у польских перевозчиков есть два основных требования:

первое – непрозрачность работы электронной очереди, ведь они недовольны ее работой. Кстати, у украинской стороны также есть нарекание на нее, это технические вопросы, которые нужно решать;

второе – чтобы на рынке перевозок Польша – Украина был паритет. Чтобы равное количество перевозок могла осуществлять польская и украинская сторона.

"Главная их цель – равные возможности на рынке. До войны они осуществляли не более 35% перевозок", – заявил Балин.

Соучредитель Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко надеется, что польские перевозчики будут пропускать легковой и пассажирский транспорт.

"Забастовки были и раньше. Перекрывали движение на один – два дня преимущественно в пункте пропуска "Ягодин". Вообще есть информация, что на этот раз они передумали, но все же увидим, как будут разворачиваться события", – подытожил Оверко.

Что известно о забастовке польских перевозчиков