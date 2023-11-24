Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що історія з блокуванням абсолютно дивна й, на жаль, є відголосом внутрішньої боротьби в Польщі. Зокрема мовиться про парламентські вибори, відтак треба дочекати формування коаліційного уряду, який сформують навколо персони Дональда Туска.
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Яка причина протестів на кордоні
За словами Подоляка, сьогоднішній польський уряд трошки відсторонився від проблематики, тому що вже йде, а нового уряду поки немає. Однак варто пам'ятати, що все, що відбувається на кордоні з Україною, не є державною політикою Польщі.
Це абсолютно точно проти інтересів Польщі з погляду конкурентності, тому що транспортний безвіз для України є в межах наших домовленостей з Європейським Союзом. Якщо ми йдемо в ЄС, то наші виробники чи транзитери мають працювати на рівних умовах з іншими країнами,
– підкреслив радник голови ОПУ.
Відтак виглядає дивно, коли говорять, що Україна йде в Європейський Союз, але користуючись адміністративними бар'єрами, для нас хочуть створити складніші умови праці на європейському ринку. Європейська комісія підтримує Україну в цьому плані, тому що ми працюємо у межах відкритої економіки, до якої повністю належить Польща та вже частково Україна.
Михайло Подоляк пояснив ситуацію з блокуванням українських перевізників: дивіться відео
"Тут є один нюанс. Ми маємо розуміти, що все це відгомін внутрішньополітичної ситуації в Польщі. Почекаємо, як буде новий уряд, думаю, що зможемо домовитись. Ситуацію на контролі тримає президент України, прем'єр-міністр та міністр інфраструктури, вони постійно ведуть певні діалоги", – додав радник ОПУ.
Також варто пам'ятати, що подібні економічні конфлікти чи навіть торговельні війни ще будуть. На думку Подоляка, в певних країнах, навіть якщо вони мають стосунок до загального європейського ринку, все-таки існує політика протекціонізму. Мовиться не лише про Україну.
Польща є ключовим транзитером саме для військової допомоги України, вона продовжує це робити, логістика не порушується, і немає проблематики щодо ведення ефективних бойових дій України,
– підсумував радник ОПУ.
Блокування кордону з Україною: що відомо
- Страйки польських перевізників розпочалися ще 6 листопада. Вони перекрили три прикордонні пункти на кордоні з Україною. Через це рух вантажівок був заблокований. Протестувальники вимагають відновлення системи видачі дозволів для роботи в ЄС для українських транспортних компаній, а також їхнього скорочення до рівня, який був на початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що станом на ранок 24 листопада, у чергах очікують 3700 вантажівок. Днем раніше учасники блокади перекрили останній робочий пункт пропуску "Медика – Шегині".
- З початку блокади на кордоні померло двоє українських водіїв. Через це наша держава направила у Польщу ноту з вимогою розпустити страйк. Посол України наголосив, що форма протесту поляків загрожує життю та здоров'ю людей, а водії вантажного автотранспорту не мають стояти в багатокілометрових чергах без належних для цього умов.
- Україна 23 листопада оголосила про евакуацію водіїв вантажівок, які перебувають на кордоні. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач зазначив, що про них уже збирають інформацію, а також наголосив на тому, що зараз наші громадяни при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, які заблокували кордон за згоди місцевої влади.