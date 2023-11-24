Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що історія з блокуванням абсолютно дивна й, на жаль, є відголосом внутрішньої боротьби в Польщі. Зокрема мовиться про парламентські вибори, відтак треба дочекати формування коаліційного уряду, який сформують навколо персони Дональда Туска.

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За словами Подоляка, сьогоднішній польський уряд трошки відсторонився від проблематики, тому що вже йде, а нового уряду поки немає. Однак варто пам'ятати, що все, що відбувається на кордоні з Україною, не є державною політикою Польщі.

Це абсолютно точно проти інтересів Польщі з погляду конкурентності, тому що транспортний безвіз для України є в межах наших домовленостей з Європейським Союзом. Якщо ми йдемо в ЄС, то наші виробники чи транзитери мають працювати на рівних умовах з іншими країнами,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Відтак виглядає дивно, коли говорять, що Україна йде в Європейський Союз, але користуючись адміністративними бар'єрами, для нас хочуть створити складніші умови праці на європейському ринку. Європейська комісія підтримує Україну в цьому плані, тому що ми працюємо у межах відкритої економіки, до якої повністю належить Польща та вже частково Україна.

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"Тут є один нюанс. Ми маємо розуміти, що все це відгомін внутрішньополітичної ситуації в Польщі. Почекаємо, як буде новий уряд, думаю, що зможемо домовитись. Ситуацію на контролі тримає президент України, прем'єр-міністр та міністр інфраструктури, вони постійно ведуть певні діалоги", – додав радник ОПУ.

Також варто пам'ятати, що подібні економічні конфлікти чи навіть торговельні війни ще будуть. На думку Подоляка, в певних країнах, навіть якщо вони мають стосунок до загального європейського ринку, все-таки існує політика протекціонізму. Мовиться не лише про Україну.

Польща є ключовим транзитером саме для військової допомоги України, вона продовжує це робити, логістика не порушується, і немає проблематики щодо ведення ефективних бойових дій України,

– підсумував радник ОПУ.

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