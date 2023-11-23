Реакція Єврокомісії на протести польських перевізників

Тривають тристоронні переговори між Україною, Польщею та ЄК, відносно страйку польських далекобійників. Речник Єврокомісії з питань транспорту Адальберт Янц розповів кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі, що ця зустріч відбулася не на політичному рівні, а отже, її деталі поки не можуть афішуватися.

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Адальберт Янц Речник Єврокомісії з питань транспорту Комісія залишається в контакті з польською, а також з українською владою, щоб сприяти їхнім контактам і дискусіям. Вчора відбулася зустріч. Це була зустріч не на політичному рівні, і я не можу вдаватися в подробиці всіх контактів, які відбулися. Я хотів би нагадати, що нашою метою залишається те, щоб польська та українська влада працювали разом для того, щоб прийти до рішень. Ми також розглядаємо будь-які можливі практичні рішення, які можуть бути прийняті владою в найближчому майбутньому, щоб відповісти на питання, підняті протестувальниками, і на результати цих дій, на ситуацію на кордоні.

Янц наголошує, що Єврокомісія сприятиме мирному врегулюванню конфлікту. Головним він назвав пошук рішення, яке буде влаштовувати обидві сторони.

Ми також розглядаємо будь-які можливі практичні рішення, які можуть бути прийняті владою в найближчому майбутньому, щоб відповісти на питання протестувальників, на результати їхніх дій та на ситуацію на кордоні,

– підсумував Янц.

Як розвивається ситуація на україно-польському кордоні:

23 листопада польські перевізники заблокували ще один пункт пропуску: "Медика – Шегині". Зараз протестувальники погрожують посилити блокаду.

Збитки української економіки, через блокаду, становлять 400 мільйонів доларів.

Причиною блокади стала надмірна, на думку польських перевізників, лібералізація міжнародних перевезень між ЄС та Україною.

Українська та польська сторони готують взаємні судові позови, відносно збитків отриманих за час страйку.

За час блокади у черзі загинуло декілька українських водіїв.

Нагадаємо! Через протест польських перевізників, на українському кордоні відбулося скупчення вантажівок, які мають здійснювати імпорт та експорт товарів в Україну. Ця ситуація негативно впливає на українську економіку і стимулює зростання вартості імпортної частки продуктів.

Словаччина вирішила заблокувати кордон з Україною

Словаки вирішили підтримати польських колег і також заблокували пункт пропуску на україно-словацькому кордоні у пункті Вишнє Немецьке. За словами тамтешніх протестувальників, вони також проти спрощення системи перевезень між Україною та ЄС.

Щобільше, перевізники Словаччини погрожують Брюсселю заблокувати кордон з Україною повністю, якщо не будуть виконані їхні вимоги. Поки що домовленостей досягнути не вдалося.