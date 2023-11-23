Реакція Єврокомісії на протести польських перевізників
Тривають тристоронні переговори між Україною, Польщею та ЄК, відносно страйку польських далекобійників. Речник Єврокомісії з питань транспорту Адальберт Янц розповів кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі, що ця зустріч відбулася не на політичному рівні, а отже, її деталі поки не можуть афішуватися.
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Комісія залишається в контакті з польською, а також з українською владою, щоб сприяти їхнім контактам і дискусіям. Вчора відбулася зустріч. Це була зустріч не на політичному рівні, і я не можу вдаватися в подробиці всіх контактів, які відбулися. Я хотів би нагадати, що нашою метою залишається те, щоб польська та українська влада працювали разом для того, щоб прийти до рішень. Ми також розглядаємо будь-які можливі практичні рішення, які можуть бути прийняті владою в найближчому майбутньому, щоб відповісти на питання, підняті протестувальниками, і на результати цих дій, на ситуацію на кордоні.
Янц наголошує, що Єврокомісія сприятиме мирному врегулюванню конфлікту. Головним він назвав пошук рішення, яке буде влаштовувати обидві сторони.
Ми також розглядаємо будь-які можливі практичні рішення, які можуть бути прийняті владою в найближчому майбутньому, щоб відповісти на питання протестувальників, на результати їхніх дій та на ситуацію на кордоні,
– підсумував Янц.
Як розвивається ситуація на україно-польському кордоні:
- 23 листопада польські перевізники заблокували ще один пункт пропуску: "Медика – Шегині". Зараз протестувальники погрожують посилити блокаду.
- Збитки української економіки, через блокаду, становлять 400 мільйонів доларів.
- Причиною блокади стала надмірна, на думку польських перевізників, лібералізація міжнародних перевезень між ЄС та Україною.
- Українська та польська сторони готують взаємні судові позови, відносно збитків отриманих за час страйку.
- За час блокади у черзі загинуло декілька українських водіїв.
Словаччина вирішила заблокувати кордон з Україною
Словаки вирішили підтримати польських колег і також заблокували пункт пропуску на україно-словацькому кордоні у пункті Вишнє Немецьке. За словами тамтешніх протестувальників, вони також проти спрощення системи перевезень між Україною та ЄС.
Щобільше, перевізники Словаччини погрожують Брюсселю заблокувати кордон з Україною повністю, якщо не будуть виконані їхні вимоги. Поки що домовленостей досягнути не вдалося.