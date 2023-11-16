Словаки також почали блокувати кордон
Спілка автоперевізників Словаччини оголосила акцію протесту та блокує кордон з Україною. Зокрема, вони перекрили перехід Вишнє Нємецке зі словацького боку.
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У такий спосіб словаки виявляють підтримку польським колегам, які блокують пункти пропуску з Україною, аби ЄС скасував правила лібералізації для українських перевізників. До речі, поляки приєдналися до акції у Словаччині.
Наша мета – підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників на території ЄС. Ми проситимемо Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення для українських автомобілів, тому що європейські компанії занепадають не можуть з ними конкурувати,
– сказав Станіслав Скала, голова UNAS.
Перевізники зі Словаччини погрожують взагалі намертво заблокувати кордон з Україною, якщо Брюссель негайно не відреагує на вимоги протестувальників.
ЄС стоїть на боці України
- Акція протесту польських перевізників розпочалася 6 листопада, внаслідок чого черги вантажівок, яким потрібно перетнути кордон, розтягнулися на десятки кілометрів. Протестувальники вимагають, аби ЄС негайно скасував "транспортний безвіз" для України та повернув дозволи для наших компаній.
- Окрім того, поляки вимагають окремі черги для авто з ЄС, для порожніх вантажівок та навіть доступ до української системи шлях. В Єврокомісії наголосили, що усі вимоги поляків абсолютно безпідставні та протиправні, і навіть заявили про готовність вдатися до покарань.
- На зустрічі із представниками українського та польського урядів перевізники навідріз відмовилися шукати компроміс та заявили, що їх цікавить лише виконання їхніх вимог.