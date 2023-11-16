Словаки також почали блокувати кордон

Спілка автоперевізників Словаччини оголосила акцію протесту та блокує кордон з Україною. Зокрема, вони перекрили перехід Вишнє Нємецке зі словацького боку.

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У такий спосіб словаки виявляють підтримку польським колегам, які блокують пункти пропуску з Україною, аби ЄС скасував правила лібералізації для українських перевізників. До речі, поляки приєдналися до акції у Словаччині.

Наша мета – підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників на території ЄС. Ми проситимемо Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення для українських автомобілів, тому що європейські компанії занепадають не можуть з ними конкурувати,

– сказав Станіслав Скала, голова UNAS.

Перевізники зі Словаччини погрожують взагалі намертво заблокувати кордон з Україною, якщо Брюссель негайно не відреагує на вимоги протестувальників.

ЄС стоїть на боці України