Поляки не збираються домовлятися

Представники польського та українського урядів провели перемовини з польськими протестувальниками, які блокують рух вантажівок з України у Польщу. Діалог завершився нічим – бойкот на кордоні продовжиться.

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На думку протестувальників, в усьому винна Україна, яка не збирається йти на їхні вимоги.

Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги,

– заявив Рафал Меклер, який організував протест в прикордонному місті Дорогуськ.

Чому Україна не може піти на вимоги протестувальників

Польські перевізники вимагають, аби Україна взагалі забула про свої інтереси та "транспортний безвіз", про який домовилася з ЄС. Зокрема, серед їхніх вимог є повернення ліцензій для українських перевізників та посилення вимог перевезень, що суперечить договору України з Євросоюзом.

Окрім того, вони хочуть доступ до української системи "Шлях", окремі черги для авто з ЄС у "єЧерзі" та виділення смуг для порожніх авто. Також вони хочуть заборонити реєстрацію бізнесу у Польщі, капітал якого поза межами країн ЄС.

Відповідно, польські перевізники вдалися до блокування кордону та утворили шалені черги з вантажівок, просто аби вибити собі преференції та отримати перевагу перед іншими гравцями, а найбільше – над українськими перевізниками.