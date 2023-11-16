Словаки тоже начали блокировать границу

Союз автоперевозчиков Словакии объявил акцию протеста и блокирует границу с Украиной. В частности, они перекрыли переход Вышне Немецке со словацкой стороны.

Кстати говоря Уголовная процедура против Польши: Еврокомиссия против блокады украинских границ

Таким образом словаки оказывают поддержку польским коллегам, блокирующим пункты пропуска с Украиной, чтобы ЕС отменил правила либерализации для украинских перевозчиков. Кстати, поляки присоединились к акции в Словакии.

Наша цель – поддержать наших польских коллег и всех перевозчиков на территории ЕС. Мы будем просить Еврокомиссию немедленно ввести разрешения на перевозку для украинских автомобилей, потому что европейские компании приходят в упадок не могут с ними конкурировать,

– сказал Станислав Скала, глава UNAS.

Перевозчики из Словакии угрожают вообще намертво заблокировать границу с Украиной, если Брюссель немедленно отреагирует на требования протестующих.

ЕС стоит на стороне Украины