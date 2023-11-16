Словаки тоже начали блокировать границу
Союз автоперевозчиков Словакии объявил акцию протеста и блокирует границу с Украиной. В частности, они перекрыли переход Вышне Немецке со словацкой стороны.
Кстати говоря Уголовная процедура против Польши: Еврокомиссия против блокады украинских границ
Таким образом словаки оказывают поддержку польским коллегам, блокирующим пункты пропуска с Украиной, чтобы ЕС отменил правила либерализации для украинских перевозчиков. Кстати, поляки присоединились к акции в Словакии.
Наша цель – поддержать наших польских коллег и всех перевозчиков на территории ЕС. Мы будем просить Еврокомиссию немедленно ввести разрешения на перевозку для украинских автомобилей, потому что европейские компании приходят в упадок не могут с ними конкурировать,
– сказал Станислав Скала, глава UNAS.
Перевозчики из Словакии угрожают вообще намертво заблокировать границу с Украиной, если Брюссель немедленно отреагирует на требования протестующих.
ЕС стоит на стороне Украины
- Акция протеста польских перевозчиков началась 6 ноября, в результате чего очереди грузовиков, которым нужно пересечь границу, растянулись на десятки километров. Протестующие требуют, чтобы ЕС немедленно упразднил "транспортный безвиз" для Украины и вернул разрешения для наших компаний.
- Кроме того, поляки требуют отдельные очереди для автомобилей из ЕС, для пустых грузовиков и даже доступ к украинской системе путь. В Еврокомиссии подчеркнули, что все требования поляков абсолютно безосновательны и противоправны, и даже заявили о готовности прибегнуть к наказаниям.
- На встрече с представителями украинского и польского правительств перевозчики наотрез отказались искать компромисс и заявили, что их интересует только выполнение их требований.