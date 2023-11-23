Польські перевізники почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною на початку листопада. Як заявили водії, вони обурені "транспортним безвізом", який дозволив українським перевізникам не отримувати дозволи на двосторонні й транзитні перевезення до країн ЄС.

До теми Польські перевізники не планують зупинятися: готові блокувати кордон ще понад 2 місяці

В Польщі заблокували роботу останнього пункту пропуску

У ДПСУ повідомили, що на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині" розпочалось блокування руху вантажівок. Через це значно ускладнено рух як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.

За попередніми даними, пункт пропуску може бути заблокованим з 23 до 26 листопада. Разом з тим, у Держприкордонслужбі наголосили, що перешкоджання руху автобусам і легковому транспорту не повинно бути.

Таким чином, від 6 листопада польські перевізники заблокували 4 пункти пропуску:

"Гребенне – Рава-Руська",

"Корчова – Краківець",

"Дорогуськ – Ягодин",

"Медика – Шегині".

Держприкордонслужба у коментарі hromadske повідомила, що на пункті пропуску "Медика – Шегині" заблоковано близько 1 400 вантажівок. На інших трьох напрямках на в'їзд в Україну очікують близько 2 600 автомобілів.

Страйк польських перевізників: що відомо