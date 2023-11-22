На ранок 22 листопада перед цим пунктом пропуску в напрямку нашої держави перебуває понад 300 вантажівок.
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Рух вантажівок тимчасово розблокували
У ДПСУ зазначили, що рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" тимчасово розблоковано.
Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів,
– розповіли прикордонники.
Додали, що пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в'їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі.
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Коротко, що цьому передувало
- Напередодні, 21 листопада, у ДПСУ повідомили, що на території Словаччини перевізники блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке".
- За даними від Прикордонної поліції Словаччини, у вівторок з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що прямують в напрямку цього словацького пункту пропуску, суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород.
- Блокування ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни проведення не повідомляли.
- Пообіді перед цим пунктом пропуску на території Словаччини в напрямку України перебували близько 300 вантажівок. Пропуск автомобілів та автобусів здійснювався у штатному режимі.
- Згодом ЗМІ з посиланням на ДПСУ писали, що словацька сторона пропускатиме з України по одній вантажівці на годину через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке – Ужгород". У нашу державу – по 4 вантажівки на годину.
- 15 листопада словацькі перевізники пригрозили заблокувати кордон з Україною. Заявили, що зроблять це, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС.
- Додамо, що 6 листопада польські перевізники заблокували 3 пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту. Вимагають, аби повернули дозволи для українських перевізників, створили окрему чергу для автомобілів на номерах країн ЄС та надали полякам доступ до української системи "Шлях".