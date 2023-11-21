Від страйків на польсько-українському кордоні першочергово потерпає український бізнес. Водночас також негативні наслідки є й для їхніх контрагентів за кордоном.

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Наслідки від блокади польського кордону для українців

Європейська Бізнес Асоціація провела серед 55 компаній експрес-опитування. Завдяки цьому змогли з'ясувати, що сумарно компанії втрачають по мільйону гривень доходу щодня, а орієнтовна сума збитків з початку простою може складати майже 306 мільйонів гривень.

Опитування також показало, що блокада кордону однаково впливає як на імпортерів, так і на експортерів. Зокрема, це призводить до зростання транспортних витрат, що, відповідно, впливає на вартість продукції та загальну конкурентоспроможність підприємств. Слід зазначити, що змінилися транспортні маршрути, внаслідок чого зросли черги на кордоні Словаччини та Угорщини.

Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко зазначила, що страйк польських перевізників може суттєво ускладнити та навіть паралізувати роботу багатьох компаній в Україні.

Це впливає на довіру, в тому числі й іноземних партнерів до українських компаній,

– наголосила вона.

Крім того, бізнес повідомляв про дефіцит доступних транспортних послуг через те, що перевізники не приймали замовлення під час страйку. Це небажання пов'язане зі страхом понести штрафи за невиконання зобов'язань клієнта. Зрештою українська промисловість постала перед труднощами в імпорті основної сировини та компонентів, необхідних для виробництва.

Страйки на українсько-польському кордоні