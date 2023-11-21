Якою буде сума збитків

Теперішня ситуація на кордоні впливає на імпорт та експорт продукції з України. У НБУ вважають, що сума збитків може сягнути 400 мільйонів доларів.

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Відповідно до даних Держмитниці, 35% від загального обсягу експорту України це автотранспорт. При цьому, імпорт цієї продукції склав 70%.

Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 мільйонів доларів для експорту і 240 мільйонів доларів для імпорту.

– повідомляють у НБУ

Потрібно розуміти, що страйк польських далекобійників триває уже 2 тижні. Оскільки спрогнозувати подальший розвиток подій важко, те, наскільки зменшаться обсяги експорту та імпорту в Україні поки що невідомо. Очікується, що показники скорочення будуть менші за ті, які прогнозує НБУ.

Якою була ситуація у жовтні:

Імпорт – збільшився до 5,64 мільярда доларів. Для порівняння, середнє значення цього показника за 3 квартал – 5,36 мільярда доларів, а за першу половину року – 5,07 мільярда доларів.

Експорт – залишився майже без змін і склав 2,68 мільярда доларів

Нагадаємо! Польські перевізники розпочали страйк з єдиною вимогою до влади: повернути раніше існуючу систему дозволів для українських представників.