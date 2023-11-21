Какова будет сумма убытков

Нынешняя ситуация на границе влияет на импорт и экспорт продукции из Украины. В НБУ считают, что сумма ущерба может достичь 400 миллионов долларов.

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Согласно данным Гостаможни, 35% от общего объема экспорта Украины это автотранспорт. При этом, импорт этой продукции составил 70%.

Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 миллионов долларов для экспорта и 240 миллионов долларов для импорта.

– сообщают в НБУ

Следует понимать, что забастовка польских дальнобойщиков длится уже 2 недели. Поскольку спрогнозировать дальнейшее развитие событий сложно, то, насколько уменьшатся объемы экспорта и импорта в Украину, пока неизвестно. Ожидается, что показатели сокращения будут меньше прогнозируемых НБУ.

Какова была ситуация в октябре:

Импорт увеличился до 5,64 миллиарда долларов. Для сравнения, среднее значение этого показателя за 3 квартал – 5,36 миллиарда долларов, а за первую половину года – 5,07 миллиарда долларов.

Экспорт – остался почти без изменений и составил 2,68 миллиарда долларов

Напомним! Польские перевозчики начали забастовку с единственным требованием к власти: вернуть ранее существующую систему разрешений для украинских представителей.