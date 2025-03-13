Анджей Дуда закликав США розмістити свою ядерну зброю на польській території для стримання будь-якої майбутньої агресії Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Потрібне переміщення інфраструктури НАТО

За словами польського лідера, "очевидно", що президент Дональд Трамп міг би передислокувати ядерні боєголовки США, які розміщені в Західній Європі або США, до Польщі. Дуда розповів, що таку пропозицію він нещодавно обговорював з Кітом Келлоггом, спеціальним посланником США з питань України та Росії.

Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому 26 років потому має відбутися також переміщення інфраструктури НАТО на схід,

– наголосив президент Польщі.

Дуда наголосив, що якби ця зброя була вже в Польщі, то було б значно безпечніше.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда запропонував внести зміни до Конституції, щоб закріпити витрати на оборону на рівні не менше 4% від ВВП. Це має гарантувати стабільне фінансування польських збройних сил на тлі можливого збільшення цілей НАТО щодо оборонних витрат для країн-членів.