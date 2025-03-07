Дуда хоче посилити оборону

Дуда передав відповідний законопроєкт спікеру Сейму Шимону Головні, передає 24 Канал з посиланням на видання Rzeczpospolita.

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Анджей Дуда Президент Польщі Сьогодні найголовніше – постійно зміцнювати нашу безпеку, тому, користуючись тим, що ми маємо консенсус на політичній арені, я вважаю, що її необхідно зміцнювати й з юридичного боку.

Поправка до Конституції, яку пропонує Анджей Дуда передбачає, що щорічні витрати на оборону у розмірі 4% ВВП стануть обов’язковими, що гарантуватиме стабільне фінансування польських збройних сил.

Зауважте! НАТО розглядає можливість збільшення неофіційної цілі щодо оборонних витрат для країн-членів. Очікується, що на саміті у червні 2025 року цей показник може зрости з нинішніх 2% до 3 або 3,5% ВВП.

ЄС уже посилює фінансування оборони

Країни Європейського Союзу активізують зусилля, щоб мобілізувати додаткові трильйони євро на зміцнення обороноздатності. Це необхідно для:

Протидії загрозі з боку Росії;

Компенсації можливого скорочення військової підтримки США.

Очікується, що найближчі рішення НАТО та зміна позиції США суттєво вплинуть на майбутнє європейської оборонної політики.