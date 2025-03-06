Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Дуди під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За його словами, у разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією, можливо, буде необхідно залучити миротворчі сили ООН для стабілізації ситуації в Україні.

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Європа і НАТО можуть обговорити миротворчі сили в Україні

Він зазначив, що це питання потребує детального обговорення, але може стати компромісом, на який погодяться як Україна, так і Росія.

Дуда додав, що уважно слідкує за всіма пропозиціями щодо забезпечення сталого миру в Україні.

Ми можемо обговорити натівські чи європейські миротворчі сили, чи вони будуть потрібні. Це не абсолютна необхідність,

– зазначив він.

Президент Польщі підкреслив, що хоча миротворчі сили не є обов'язковими, миротворчі моніторингові сили, зокрема від ООН, можуть бути корисними для підтримки стабільності в регіоні.

Дуда висловив впевненість, що Росія, як член ООН, може погодитися на таке рішення, оскільки багато країн вважають, що це буде можливим.

Крім того, Дуда акцентував увагу на необхідності допомогти Україні відновити свою країну після війни. Він наголосив, що Європа повинна забезпечити допомогу Україні в таких аспектах, як розмінування територій і видалення нерозірваних боєприпасів.

У цьому контексті, на думку Дуди, важливу роль повинні зіграти європейські сили, зокрема поліцейські та інженерні підрозділи, здатні допомогти в побудові миру і порядку.

Президент Польщі також звернувся до важливості стратегічних інтересів США в Україні. Зокрема, він згадував угоду про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами, зазначивши, що Україна стане стратегічним партнером для США через свої природні ресурси.