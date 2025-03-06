Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Дуды во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, возможно, будет необходимо привлечь миротворческие силы ООН для стабилизации ситуации в Украине.

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Европа и НАТО могут обсудить миротворческие силы в Украине

Он отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения, но может стать компромиссом, на который согласятся как Украина, так и Россия.

Дуда добавил, что внимательно следит за всеми предложениями по обеспечению устойчивого мира в Украине.

Мы можем обсудить натовские или европейские миротворческие силы, или они будут нужны. Это не абсолютная необходимость,

– отметил он.

Президент Польши подчеркнул, что хотя миротворческие силы не являются обязательными, миротворческие мониторинговые силы, в частности от ООН, могут быть полезными для поддержания стабильности в регионе.

Дуда выразил уверенность, что Россия, как член ООН, может согласиться на такое решение, поскольку многие страны считают, что это будет возможным.

Кроме того, Дуда акцентировал внимание на необходимости помочь Украине восстановить свою страну после войны. Он подчеркнул, что Европа должна обеспечить помощь Украине в таких аспектах, как разминирование территорий и удаление неразорвавшихся боеприпасов.

В этом контексте, по мнению Дуды, важную роль должны сыграть европейские силы, в частности полицейские и инженерные подразделения, способные помочь в построении мира и порядка.

Президент Польши также обратился к важности стратегических интересов США в Украине. В частности, он упоминал соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами, отметив, что Украина станет стратегическим партнером для США из-за своих природных ресурсов.