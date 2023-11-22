По состоянию на утро 22 ноября перед этим пунктом пропуска в направлении нашего государства находится более 300 грузовиков.

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Движение грузовиков временно разблокировали

В ГПСУ отметили, что движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" временно разблокировано.

По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств,

– рассказали пограничники.

Добавили, что пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска продолжает производиться в штатном режиме.

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Кратко, что этому предшествовало