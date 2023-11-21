Українські перевізники не заважають руху транспорту – акція виключно попереджувальна. Вони прагнуть припинити блокаду пунктів пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

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Деталі акції українців

Члени громадської організації "Міжнародні автомобільні перевізники України" провели попереджувальну акцію на українсько-польському кордоні. До них також доєдналися самі перевізники. Вони прагнуть показати, що блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.

Наші водії є заблокованими, живуть в автомобілях без жодних умов. Все відбувається тому, що невеличка групка терористів, інакше я їх не назву, заблокували три кордони. Чому терористи? Тому що вони взяли фактично в заручники всіх наших водіїв,

– розповів голова Володимир Михалевич.

Українці вдячні полякав за допомогу у непростий час, однак співпраця має продовжуватися й надалі. Українці закликають об’єднатись, щоб підтримувати продовольчу безпеку світу.

Учасники протесту не будуть блокувати рух транспорту та не перешкоджатимуть роботі пункту пропуску. Такі акції планують проводити і надалі, якщо не буде результату.

Акція протесту українських перевізників: дивіться відео "Суспільного"

Блокування кордону: що відомо