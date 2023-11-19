У етері телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що рух вантажівок на україно-польському кордні, на жаль, досі блокується. Також утворюються черги й на інших пунктах пропуску через те, що водії шукають об'їзд.

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Заблоковано три напрямки

За словами Демченка, польські перевізники перебувають на під'їзних шляхах до польських пунктів пропуску. Загалом, є три напрямки, де рух заблоковано. Мовиться про "Ягодин", "Рава-Руську" і "Краківець".

Він зазначив, що польська сторона пропускає кілька вантажівок на годину в обох напрямках, але інтенсивність руху низька.

Станом на ранок на цих трьох напрямках ми маємо близько 2900 вантажних засобів, які очікують в чергах на території Польщі. По 1200 на пунктах пропуску "Ягодин" та "Краківець" та ще 500 автівок на "Рава-Руській",

– розповів Демченко.

Черги на інших пунктах пропуску

Українські перевізники намагаються перетнути кордон на інших пунктах пропуску. Через це теж утворюються черги та скупчення.

Наприклад, за словами речника ДПСУ, на пункті пропуску "Шегині" на території Польщі перебуває близько 1300 вантажівок, які очікують можливості заїхати до України. В близько 400 авто очікують на пунктах пропуску "Гринів", "Устилуг" та "Смільниця".

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