У Держприкордонслужбі фіксують затори через те, що польські перевізники блокують рух. Наприклад, на ранок 14 листопада на КПП "Ягодин – Дорогуськ" стояло 1300 вантажівок, а біля пункту "‎Шегині" – близько 1100 автівок.

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Як перевізники пояснюють свої дії

Один із організаторів акції, Томаш Борковський, дав "Радіо Свобода" своєрідний коментар.

Наші розмови, на жаль, трохи зайшли в глухий кут, і ми хочемо це пришвидшити. Ми не хочемо тут сидіти до свят, хочемо якнайшвидше закінчити з тим,

– пояснив він.

Яка ситуація на кордоні

Польські перевізники із 6 листопада заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску: "Гребенне – Рава-Руська", "Корчова – Краківець", "Дорогуськ – Ягодин".

"Нині у чергах на пунктах пропуску стоїть близько 3 тисячі вантажівок. За інформацією українських прикордонників, найдовша черга в Медиці – 1200, у Гребенному пів тисячі, у Корчові – майже тисяча машин", – наводять дані журналісти.

Що може вплинути на поляків