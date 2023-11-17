У Держприкордонслужбі фіксують затори через те, що польські перевізники блокують рух. Наприклад, на ранок 14 листопада на КПП "Ягодин – Дорогуськ" стояло 1300 вантажівок, а біля пункту "Шегині" – близько 1100 автівок.
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Як перевізники пояснюють свої дії
Один із організаторів акції, Томаш Борковський, дав "Радіо Свобода" своєрідний коментар.
Наші розмови, на жаль, трохи зайшли в глухий кут, і ми хочемо це пришвидшити. Ми не хочемо тут сидіти до свят, хочемо якнайшвидше закінчити з тим,
– пояснив він.
Яка ситуація на кордоні
Польські перевізники із 6 листопада заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску: "Гребенне – Рава-Руська", "Корчова – Краківець", "Дорогуськ – Ягодин".
"Нині у чергах на пунктах пропуску стоїть близько 3 тисячі вантажівок. За інформацією українських прикордонників, найдовша черга в Медиці – 1200, у Гребенному пів тисячі, у Корчові – майже тисяча машин", – наводять дані журналісти.
Що може вплинути на поляків
- Перевізники продовжили блокаду і після переговорів із українською стороною. Вони стверджують, що Україна ігнорує їхні вимоги. Але вони вимагають неможливого, детальніше читайте за посиланням.
- Єврокомісія може накласти санкції на Польщу через такі дії. Там ведуть переговори з обома сторонами конфлікту, тож деталі не розголошують.