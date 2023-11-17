В Госпогранслужбе фиксируют пробки из-за того, что польские перевозчики блокируют движение. К примеру, на утро 14 ноября на КПП "Ягодин – Дорогуск" стояло 1300 грузовиков, а возле пункта "Шегини" – около 1100 автомобилей.

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Как перевозчики объясняют свои действия

Один из организаторов акции Томаш Борковский дал "Радио Свобода" своеобразный комментарий.

Наши разговоры, к сожалению, немного зашли в тупик, и мы хотим это ускорить. Мы не хотим здесь сидеть до праздников, хотим поскорее закончить с этим,

– объяснил он.

Какая ситуация на границе

Польские перевозчики с 6 ноября заблокировали движение грузовиков на трех пунктах пропуска: "Гребенное – Рава-Русская", "Корчова – Краковец", "Дорогуск – Ягодин".

"В настоящее время в очередях на пунктах пропуска стоит около 3 тысяч грузовиков. По информации украинских пограничников, самая длинная очередь в Медице – 1200, в Гребенном полтысячи, в Корчове – почти тысяча машин", – приводят данные журналисты.

Что может повлиять на поляков