Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач приїхав до кордону з Польщею та відвідав два пункти пропуску. Загалом на цих пунктах заблоковано 1 700 вантажівок.

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Гуманітарна допомога також блокується

За словами Деркача, на пункту пропуску Краківець-Корчова 1200 вантажівок, а на пункті Рава-Руська – Гребенне – 500.

Він зазначив, що на цих двох пунктах пропуску було загалом не більше 15 протестувальників.

Фактично десяток людей тримають кордон у заручниках,

– зазначив він.

Деркач стверджує, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності – цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах.

Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам з Міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів,

– сказав Сергій Деркач.

Він також заявив, що коли команда Міністерства прибула до кордону, на в’їзд до України почали пропустили більше транспортних засобів, ніж "зазвичай". Це помітили і водії.

Заблокованим водіям доставили їжу та медикаменти

Міністерство розвитку громад, територій інфраструктури України ініціювало створення Штабу допомоги українським водіям. Штаб доставив водіям їжу, воду та медикаменти.

Сьогодні це перший такий вантаж, вже організовуємо наступні, на черзі – водії, що заблоковані перед "Дорогуськом". Там ситуація не менш критична – більше ніж 1 200 вантажівок в черзі,

– сказав Деркач.

Він зазначив, що кожного дня Мінінфраструктури працює над тим, щоб розблокувати кордон. Важливо, що водії на боці української сторони – вони розуміють, чому заявлені вимоги не можуть бути виконані та чому поступки у принципових питаннях неможливі.

Чому польські перевізники страйкують У червні 2022 року Україна підписала так званий транспортний безвіз з ЄС і угоду ратифікували в Європарламенті. Кількість перевезень зросла і українські компанії почали виконувати замовлення в межах Євросоюзу, маючи перевагу у менших витратах на працівників.



Це викликало обурення польських підприємців, які домінують на європейському транспортному ринку. Тож польські транспортні компанії розпочали блокаду.



Вони вимагають запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні і проведення їх перевірок.

Зверніть увагу. Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі у випадку, якщо уряд не розв'яже проблему блокування на кордоні з Україною найближчим часом.