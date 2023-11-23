Польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Как заявили водители, они возмущены "транспортным безвизом", позволившим украинским перевозчикам не получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.
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В Польше заблокировали работу последнего пункта пропуска
В ГНСУ сообщили, что на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовиков. Поэтому значительно усложнено движение как на выезд из Польши, так и на въезд.
По предварительным данным, пункт пропуска может быть заблокирован с 23 по 26 ноября. Вместе с тем, в Госпогранслужбе подчеркнули, что препятствования движению автобусам и легковому транспорту не должно быть.
Таким образом, с 6 ноября польские перевозчики заблокировали 4 пункта пропуска:
- "Гребенное – Рава-Русская",
- "Корчевая – Краковец",
- "Дорогуск - Ягодин",
- "Медика – Шегини".
Госпогранслужба в комментарии hromadske сообщила, что на пункте пропуска "Медика – Шегини" заблокировано около 1400 грузовиков. На других трех направлениях въезда в Украину ожидают около 2 600 автомобилей.
Забастовка польских перевозчиков: что известно
- Польские перевозчики начали бастовать и блокировать работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной через чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. Первые пункты пропуска заблокировали уже 6 ноября.
- На границе образовались огромные очереди. Водителям грузовиков приходится ждать более 90 часов, чтобы пересечь границу.
- К забастовкам перевозчиков присоединились и словацкие перевозчики. Так, 22 ноября была заблокирована работа пункта пропуска "Вышнее – Немецкое".
- Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба. По приблизительным подсчетам, украинская экономика за время блокирования пропускных пунктов понесла убытки более чем на 400 миллионов долларов.
- К сожалению, забастовки польских перевозчиков имеют трагические последствия. Известно, что 23 ноября на пункте пропуска "Корчева – Краковец" скончался украинец. Что стало причиной смерти – неизвестно. Это уже второй случай, когда на заблокированных пунктах пропуска гибнут украинцы.