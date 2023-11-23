Польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Как заявили водители, они возмущены "транспортным безвизом", позволившим украинским перевозчикам не получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

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В Польше заблокировали работу последнего пункта пропуска

В ГНСУ сообщили, что на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовиков. Поэтому значительно усложнено движение как на выезд из Польши, так и на въезд.

По предварительным данным, пункт пропуска может быть заблокирован с 23 по 26 ноября. Вместе с тем, в Госпогранслужбе подчеркнули, что препятствования движению автобусам и легковому транспорту не должно быть.

Таким образом, с 6 ноября польские перевозчики заблокировали 4 пункта пропуска:

"Гребенное – Рава-Русская",

"Корчевая – Краковец",

"Дорогуск - Ягодин",

"Медика – Шегини".

Госпогранслужба в комментарии hromadske сообщила, что на пункте пропуска "Медика – Шегини" заблокировано около 1400 грузовиков. На других трех направлениях въезда в Украину ожидают около 2 600 автомобилей.

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