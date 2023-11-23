22 листопада керівник Європейського банку реконструкції та розвитку для країн Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підписали угоду на залучення 200 мільйонів євро для енергетичної стійкості України.

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Ми пишаємося нашою співпрацею з Нафтогазом, який також покращує своє управління та, після труднощів у минулому, успішно завершив реструктуризацію своїх облігацій — ми готові підтримувати їх і надалі,

— сказав Маттео Патроне.

Кредитна угода набуде чинності після оформлення державної гарантії.

Енергетична стійкість

Це дуже важливий крок для зміцнення енергетичної стійкості нашої країни в умовах війни. Я щиро вдячний ЄБРР та безпосередньо Маттео Патроне за співпрацю та послідовну підтримку України в цей непростий час,

– зазначив Олексій Чернишов.

Зазначимо, що це підписання призводить до втілення угоди, спочатку укладеної в червні під час Конференції з відновлення України в Лондоні між президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділем Рено-Бассо та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.