Що буде з ціною на газ у листопаді

В Україні є декілька компаній, які обслуговують споживачів. Відповідно, тарифи залежать від того, хто саме є вашим регулятором. Зараз 98% громадян забезпечує "Нафтогаз", як постачальник останньої надії. Варто розуміти, що тариф на газ ділиться на ціну самої сировини й вартість її доставки.

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Попри побоювання українців, тарифи на газ у листопаді не зміняться. Щобільше, вони можуть бути сталими до кінця опалювального сезону. Які ціни в українських регуляторів зараз:

Чому тариф газ можуть збільшити

Попри те, що український уряд налаштований зберегти вартість комуналки, принаймні до кінця опалювального сезону, ризик зростання тарифів однаково є. Річ у тім, що міжнародні партнери наполягають на проведенні реформ, зокрема у газовій галузі.

Варто розуміти: аби утримати ціну тарифів, уряд вимушений вводити додаткові видатки, а це шкодить українській економміці. Своєю чергою, НБУ наголошує, що перегляд вартості комуналки очікується аж у 2025 році. Якщо зростання тарифів відбудеться раніше, є вірогідність збільшення інфляції.