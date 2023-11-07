Як повернути переплату за транспортування газу
Значна кількість українців сплачує тариф за доставку газу наперед. Однак, зараз вони мають повторно оплатити ту ж послугу, через зміну постачальника.
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За зміни регулятора, переплати минулому постачальнику не враховуються і не переносяться на новий споживчий рахунок. Аби не втратити гроші, громадяни можуть подати спеціальну заяву до компанії, яка обслуговувала їхню адресу раніше.
У "Нафтогазі" пояснили, як саме українці можуть отримати свої гроші назад. Для цього необхідно написати заяву і додати копії таких документів:
- посвідчення особи;
- квитанції про проведення платежу;
- ідентифікаційного коду ІПН;
- довідки з банку (з обов'язковим вказанням IBAN).
На кожній копії має бути вказано ПІБ, підпис, дата подачі заяви і напис: "Згідно з оригіналом". Після розгляду звернення вам буде повернено кошти на вказаний рахунок.