Як повернути переплату за транспортування газу

Значна кількість українців сплачує тариф за доставку газу наперед. Однак, зараз вони мають повторно оплатити ту ж послугу, через зміну постачальника.

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За зміни регулятора, переплати минулому постачальнику не враховуються і не переносяться на новий споживчий рахунок. Аби не втратити гроші, громадяни можуть подати спеціальну заяву до компанії, яка обслуговувала їхню адресу раніше.

У "Нафтогазі" пояснили, як саме українці можуть отримати свої гроші назад. Для цього необхідно написати заяву і додати копії таких документів:

  • посвідчення особи;
  • квитанції про проведення платежу;
  • ідентифікаційного коду ІПН;
  • довідки з банку (з обов'язковим вказанням IBAN).

На кожній копії має бути вказано ПІБ, підпис, дата подачі заяви і напис: "Згідно з оригіналом". Після розгляду звернення вам буде повернено кошти на вказаний рахунок.