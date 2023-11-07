Чи зросте пенсія до кінця 2023 року

Збільшення пенсійних виплат до кінця 2023 року не заплановане. Пенсії зростуть лише у тих українців, які матимуть надбавки. До прикладу, якщо особа досягає певного віку, їй призначають доплату.

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Які вікові надбавки є зараз:

300 гривень – від 70 до 74 років включно;

456 гривень – від 75 до 79 років включно;

579 гривень – від 80 років.

ООН запроваджує спеціальну програму для малозабезпечених українських пенсіонерів. Громадяни, які відповідають певним критеріям зможуть отримати надбавку до пенсії. Йдеться про осіб, які:

знаходяться на прифронтовій території;

мають пенсію менш як 3 тисячі гривень;

не отримували міжнародну грошову допомогу з 1 березня 2023 року.

Надбавка розраховується індивідуально за формулою: 3 тисячі гривень мінус сума пенсії. Отриманий результат і є розміром доплати. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 2 500 гривень, його надбавка – 500 гривень.

Як зростуть пенсії у 2024 році

Підвищення мінімальної пенсії відбудеться з 1 січня 2024 року, її розмір складатиме – 2 361 гривню. Відповідно, максимальна пенсійна виплата буде 23 610 гривень.

Наступна індексація пенсій очікується у березні 2024 року. Потрібно розуміти, що вчасність проведення перерахунку прямо залежить від подій на фронті.