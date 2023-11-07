Вырастет ли пенсия до конца 2023 года

Увеличение пенсионных выплат до конца 2023 года не запланировано. Пенсии вырастут только у тех украинцев, у которых будет надбавка. Например, если лицо достигает определенного возраста, ему назначают доплату.

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Размер возрастных надбавок сейчас:

300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;

579 гривен – от 80 лет.

ООН вводит специальную программу для малообеспеченных украинских пенсионеров. Граждане, которые соответствуют определенным критериям, смогут получить надбавку к пенсии. Речь идет о лицах, которые:

находятся на прифронтовой территории;

имеют пенсию менее 3 тысяч гривен;

не получали международное пособие с 1 марта 2023 года.

Прибавка рассчитывается индивидуально по формуле: 3 тысячи гривен минус сумма пенсии. Полученный результат является размером доплаты. Например, если пенсионер получает 2 500 гривен, его надбавка – 500 гривен.

Как вырастут пенсии в 2024 году

Повышение минимальной пенсии состоится с 1 января 2024 года, ее размер составит – 2 361 гривны. Соответственно, максимальная пенсионная выплата будет 23 610 гривен.

Последующая индексация пенсий ожидается в марте 2024 года. Следует понимать, что своевременность проведения пересчета напрямую зависит от событий на фронте.