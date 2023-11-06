Кто имеет право на субсидии

Льготы на оплату коммуналки предоставляются гражданам, доход которых на 15% ниже суммы платежей. Также важным условием является то, что средний доход каждого члена семьи не превышает 3 760 гривен.

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Заявку на получение субсидии можно оформить как онлайн, так и офлайн. Для этого необходимо подать следующие документы:

заявление;

декларацию о доходах;

договор аренды или свидетельство о праве собственности.

Обратите внимание! Получателем субсидии может быть как арендатор, так и собственник помещения.

Кто может получить полную компенсацию от государства

Размер льгот рассчитывается индивидуально. Однако, в некоторых случаях, он составляет 100% от общей суммы платежек. На что можно получить полную компенсацию от государства:

ЖКУ;

сжиженный газ;

дрова;

брикеты;

жидкое бытовое горючее.

100% скидки на коммуналку предоставляют лицам, работающим в музеях, учебных и культурных заведениях, при этом живущих в ПГТ или селах. Такую компенсацию получают граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей, несмотря на место жительства.

Субсидию на 100% возмещение за коммуналку начисляют представителям определенных профессий. Условие состоит в том, что они проживают и работают в сельской местности. Речь идет о таких специальностях: