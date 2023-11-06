Кто имеет право на субсидии
Льготы на оплату коммуналки предоставляются гражданам, доход которых на 15% ниже суммы платежей. Также важным условием является то, что средний доход каждого члена семьи не превышает 3 760 гривен.
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Заявку на получение субсидии можно оформить как онлайн, так и офлайн. Для этого необходимо подать следующие документы:
- заявление;
- декларацию о доходах;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности.
Кто может получить полную компенсацию от государства
Размер льгот рассчитывается индивидуально. Однако, в некоторых случаях, он составляет 100% от общей суммы платежек. На что можно получить полную компенсацию от государства:
- ЖКУ;
- сжиженный газ;
- дрова;
- брикеты;
- жидкое бытовое горючее.
100% скидки на коммуналку предоставляют лицам, работающим в музеях, учебных и культурных заведениях, при этом живущих в ПГТ или селах. Такую компенсацию получают граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей, несмотря на место жительства.
Субсидию на 100% возмещение за коммуналку начисляют представителям определенных профессий. Условие состоит в том, что они проживают и работают в сельской местности. Речь идет о таких специальностях:
- библиотекарь;
- медик;
- педагог;
- специалист, занимающийся защитой растений;
- фармацевт.