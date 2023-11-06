Хто має право на субсидії

Пільги на оплату комуналки надаються громадянам, дохід яких на 15% нижчий за суму платіжок. Також важливою умовою є те, що середній дохід кожного члена родини не перевищує 3 760 гривень.

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Заявку для отримання субсидії можна оформити як онлайн, так і офлайн. Для цього необхідно подати такі документи:

  • заяву про потребу;
  • декларацію про доходи;
  • договір оренди чи свідоцтво про право власності.

Хто може отримати повну компенсацію від держави

Розмір пільг розраховується індивідуально. Однак, у деяких випадах, він становить 100% від загальної суми платіжок. На що можна отримати повну компенсацію від держави:

  • ЖКП;
  • скраплений газ;
  • дрова;
  • брикети;
  • рідке побутове паливо.

100% знижки на комуналку надають особам, які працюють в музеях, закладах освіти і культури й при цьому живуть у СМТ чи селах. Також таку компенсацію отримують громадяни, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени їхніх сімей, попри місце проживання.

Субсидію на 100% відшкодування за комуналку надають представникам певних професій. Умовою є те, що вони проживають і працюють у сільській місцевості. Йдеться про такі спеціальності:

  • бібліотекар;
  • медик;
  • педагог;
  • фахівець, який займається захистом рослин;
  • фармацевт.