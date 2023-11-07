Как вернуть переплату за транспортировку газа

Значительное количество украинцев платят тариф за доставку газа наперед. Однако сейчас они должны повторно оплатить ту же услугу из-за смены поставщика.

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При изменении регулятора переплаты прошлому поставщику не учитываются и не переносятся на новый потребительский счет. Чтобы не потерять деньги, граждане могут подать специальное заявление в компанию, которая обслуживала их адрес раньше.

Напомним! Компания "Нафтогаз" выступила поставщиком последней надежды. Теперь этот регулятор не только предоставляет газ, но и транспортирует его, соответственно тариф состоит из обеих услуг.

В "Нафтогазе" объяснили, как именно украинцы могут получить свои деньги обратно. Для этого необходимо написать заявление и добавить копии следующих документов:

удостоверение личности;

квитанция о проведении платежа;

идентификационный код ИНН;

справка из банка (с обязательным указанием IBAN).

На каждой копии нужно указать ФИО, подпись, дату подачи заявления и текст: "Согласно оригиналу". После рассмотрения обращения вам будут возвращены средства на указанный счет.