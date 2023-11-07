Как вернуть переплату за транспортировку газа
Значительное количество украинцев платят тариф за доставку газа наперед. Однако сейчас они должны повторно оплатить ту же услугу из-за смены поставщика.
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При изменении регулятора переплаты прошлому поставщику не учитываются и не переносятся на новый потребительский счет. Чтобы не потерять деньги, граждане могут подать специальное заявление в компанию, которая обслуживала их адрес раньше.
В "Нафтогазе" объяснили, как именно украинцы могут получить свои деньги обратно. Для этого необходимо написать заявление и добавить копии следующих документов:
- удостоверение личности;
- квитанция о проведении платежа;
- идентификационный код ИНН;
- справка из банка (с обязательным указанием IBAN).
На каждой копии нужно указать ФИО, подпись, дату подачи заявления и текст: "Согласно оригиналу". После рассмотрения обращения вам будут возвращены средства на указанный счет.