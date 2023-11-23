22 ноября руководитель Европейского банка реконструкции и развития для стран Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев подписали соглашение на привлечение 200 миллионов евро для энергетической стойкости Украины.

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Мы гордимся нашим сотрудничеством с Нафтогазом, который также улучшает свое управление и, после трудностей в прошлом, успешно завершил реструктуризацию своих облигаций — мы готовы поддерживать их и дальше,

– сказал Маттео Патроне.

Кредитное соглашение вступит в силу после оформления государственной гарантии.

Энергетическая стойкость

Это очень важный шаг к укреплению энергетической устойчивости нашей страны в условиях войны. Я искренне благодарен ЕБРР и непосредственно Маттео Патроне за сотрудничество и последовательную поддержку Украины в это непростое время,

– отметил Алексей Чернышев.

Отметим, что это подписание приводит к воплощению соглашения, первоначально заключенного в июне во время Конференции по восстановлению Украины в Лондоне между президентом Европейского банка реконструкции и развития Одилем Рено-Бассо и премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.