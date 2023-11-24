Детальніше про ситуацію на кордоні з Польщею розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. Він зауважив, що ситуація непроста. І що на чотирьох заблокованих пунктах пропуску у бік нашої держави своєї черги очікують близько 3700 вантажівок.

Читайте також Страйк польських перевізників: Україна готує евакуацію українських водіїв з кордону

Блокування кордону триває

Демченко зазначив, що 23 листопада учасники блокади взялися за ще один пункт пропуску. Мовиться про "Медика – Шегині", який був останнім, який не перекрили перевізники.

Про це ДПСУ повідомили польські колеги. А передував цьому лист. У ньому повідомляли, що блокувати цей пункт пропуску будуть з 23 по 26 листопада. Здебільшого це робитимуть у проміжку з 10 до 21 години за київським часом.

І вже ввечері 23 листопада ДПСУ отримали інформацію від польських прикордонників. Останні зауважили, що блокування зняли. Відтак, інтенсивність руху вантажних автомобілів на цьому напрямку відновилася.

А вже у п'ятницю 24 листопада блокування на цьому напрямку поляки відновили. Зробили вони це після 10:00, як і обіцялося.

Зробили вони це після 10:00, як і обіцялося. Відомо, що станом на ранок у бік України у черзі на цьому кордоні стояло близько 1400 вантажівок. Водночас у ДПСУ, зазначив Андрій Демченко, не виключають, що на всі напрямках кількість вантажівок може бути більшою.

Водночас він зазначив, що на кордоні зі Словаччиною рух вантажівок не заблокований.

Після нетривалого блокування на кордоні зі Словаччиною інтенсивність руху залишається такою, як і раніше. Але через дії, які вчиняються на території Польщі, вантажопотік зріс. Черга становить близько 400 вантажівок,

– зазначив він.

Нагадаймо, що 21 листопада вдень Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок на кордоні з Україною. Вони обмежили рух транспортних засобів через пункт пропуску "Вишнє Нємецке – Ужгород". Відомо, що на момент блокування у напрямку нашої держави стояли близько 300 вантажівок.