Водители уже несколько недель страдают от многокилометровой очереди без надлежащих условий. Сейчас даже известно о двух смертях, которые повлекла за собой забастовка.

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Эвакуация водителей с границы

Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что Украина начала сбор данных для эвакуации украинских водителей с границы. Он отмечает, что уже закончилось время, отведенное на компромиссы.

Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей. Мы несколько раз поднимали вопрос на рабочем и официальных уровнях относительно питания, дежурства скорых, пожарных машин, надлежащих санитарных условий – этого всего нет,

– написал Деркач.

Замминистра подчеркнул, что вместо решений Украина видит только согласование продолжения протеста со стороны польских властей. Именно поэтому страна берет все в свои руки – Деркач предоставил ссылку на форму, заполнив которую украинские перевозчики смогут эвакуироваться.

Забастовка должна закончиться