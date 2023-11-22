Блокада уменьшит польские и словацкие возможности

Можно считать, что суть блокады – это, прежде всего, экономические интересы перевозчиков, что они пытаются избежать конкуренции. Якобы хотят вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного вторжения в Украину. Когда к Польше и Словакии Еврокомиссия относилась как к полноправным членам ЕС, а к Украине применялись другие нормы.

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Но организаторы блокады прекрасно знают причины того, почему Украина присоединилась к существующей в ЕС системе. Это – война и сложная ситуация для украинской экономики.

Рано или поздно нормы, которые сейчас временные и связанные с российской агрессией, станут постоянными. Никаких границ блокировать не удастся, потому что их просто не будет.

Интересами польской экономики как раз и является продолжение действующих процедур и продолжение экспорта. Пути доставки продуктов в Украину ограничены, поэтому Польша сейчас занимает все больше и больше место на украинском рынке. Однако блокада уменьшит польские и словацкие возможности. Так почему же это происходит?

Почему правительства Польши и Словакии не помогут Украине

Украинскому правительству приходится практически самостоятельно решать вопросом переговоров с польскими перевозчиками. В то же время, выполнить те требования, которые выдвигают организаторы блокады, украинские чиновники не могут. Это требования не для них, а для Еврокомиссии. Организаторы блокады по сути предлагают Украине собственными руками уничтожать собственную экономику в пользу польских или словацких перевозчиков.

Правительства обеих соседних стран не будут нам помогать. Словацкое правительство находится в тени этой блокады потому, что заинтересовано в демонстрации возможностей нового главы правительства Роберта Фицо, который тесно связан с венгерским премьером Виктором Орбаном, не скрывает своих антиукраинских настроений и положительного отношения к возобновлению отношений с Россией.

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С польским правительством ситуация также выглядит наихудшим образом. Повторяется та же ситуация, когда польские чиновники фактически стояли за протестами польских фермеров. Тогда партия "Право и справедливость", которая пока у власти в Польше, руководствовалась только собственными амбициями, а не интересами Польши или Украины.

Сейчас, когда польские правые популисты отвратительно обанкротились и вскоре им придется попрощаться с правительственными креслами, они пытаются оставить своим наследникам нелегкое наследство. Вместо того чтобы уже сегодня решать проблемы, связанные с протестом польских перевозчиков, они делают все возможное и невозможное, чтобы ситуация не решалась. Чтобы новому польскому правительству было сложно решать эту проблему, чтобы оно начало терять очки в первые недели выздоровления Польши от правопопулистского нашествия.

В этом есть прямой интерес – электоральный. Польские правые готовятся к местным выборам и выборам в Европарламент. Их задача – создать как можно больше органов местных властей, которые будут в оппозиции к власти в Варшаве.

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Здесь ставка именно на воеводства, которые расположены на границе с Украиной. Они должны стать неким "санитарным поясом", который не позволит решать польско-украинские проблемы в интересах Польши и Украины.

Вот такова реальная ситуация. Когда подавляющее большинство граждан Польши и многие в Словакии искренне сочувствуют борьбе украинского народа и понимают, что будет с ними в случае успеха России, есть люди, которые спекулируют на проблемах. Они уничтожают украинскую экономику и возможность бороться, уничтожают возможности экономики собственных стран. Это не блокада, это – политическое и экономическое самоубийство.