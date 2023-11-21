Революции за независимость без войны не бывает

1. Майдан был рождением политической нации – по сути, новым рождением тысячелетней Украины, на этот раз как устоявшегося современного государства. В 1991 году произошло только зачатие Украинского государства, все годы с 1991 года до Революции Достоинства она вынашивалась и на Майдане родилась.

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2. Революция Достоинства – это огромный геополитический разворот, и победа европейского вектора не была гарантирована. Если бы мы тогда проиграли, все бы очень быстро закончилось – и в культуре, и в государстве, и в экономике, во всех областях господствовали бы россияне.

3. Мы недооцениваем огромные изменения, которые произошли в обществе и государстве. Такие грандиозные оползни невидимы для человека, живущего в повседневном течении личного времени, ибо их масштаб слишком велик для человеческого восприятия.

4. Завершение изменений требует поколения. Вспомним библейскую историю о 40 годах скитания по пустыне, пока не вырастет новое поколение, способное войти на обетованную землю.

5. Революция независимости без войны за независимость не бывает. Мы думали, как-то обойдет, – не обошлось. Ибо империи добровольно не отпускают. Особенно умирающие империи, которые не могут жить без наших смыслов.

6. Россия была больше готова к Майдану, чем Украина, все ее ключевые политические и социальные силы. Поэтому сначала Россия, казалось, выиграла больше, но впоследствии украинскому обществу удалось сломать этот тренд.

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7. Десять лет назад судьбу страны определило активное меньшинство. Активное меньшинство определяет направление, пассивное большинство определяет темп движения. Поэтому без гражданского просвещения, направленного на пассивное большинство, мы не обойдемся.

8. Для многих Майдан стал инициацией – переходом к зрелости. Эти люди никогда не забудут этот опыт, даже если впоследствии было много других опытов. Массовая инициация – само по себе событие исторического масштаба.

9. Это марафон, а не спринт. Спринтеры могут бежать эстафету: устал, передай другому. Нам обязательно нужно добежать, а для этого нужны мечта (видение), стратегия и система.

10. Будущее не предопределено, оно в руках людей, в наших руках. Различные сценарии будущего – это только возможности, и от нас зависит, какая из них воплотится.