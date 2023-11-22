Блокада зменшить польські та словацькі можливості

Можна вважати, що суть блокади – це насамперед економічні інтереси перевізників, що вони намагаються уникнути конкуренції. Мовляв, хочуть повернутися до ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення в Україну. Коли до Польщі та Словаччини Єврокомісія ставилася як до повноправних членів ЄС, а до України застосовувалися інші норми.

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Але організатори блокади прекрасно знають причини того, чому Україна приєдналася до системи, яка існує в ЄС. Це – війна та складна ситуація для української економіки.

Рано чи пізно норми, які зараз є тимчасовими і пов'язаними з російською агресією, стануть постійними. Ніяких кордонів блокувати не вдасться, бо їх просто не буде.

Інтересами польської економіки якраз і є продовження чинних процедур та продовження експорту. Шляхи доставки продуктів в Україну обмежені, тому Польща зараз займає все більше і більше місце на українському ринку. Однак блокада зменшить польські та словацькі можливості. То чому ж це відбувається?

Чому уряди Польщі та Словаччини не допоможуть Україні

Українському уряду доводиться практично самотужки вирішувати питанням перемовин з польськими перевізниками. Водночас виконати ті вимоги, які висувають організатори блокади, українські урядовці не можуть. Це вимоги не для них, а для Єврокомісії. Організатори блокади, по суті, пропонують Україні власними руками знищувати власну економіку на користь польських чи словацьких перевізників.

Уряди обох сусідніх країн не будуть зараз нам допомагати. Словацький уряд перебуває у тіні цієї блокади тому, що зацікавлений у демонстрації можливостей нового очільника уряду Роберта Фіцо, який тісно пов'язаний з угорським прем'єром Віктором Орбаном, не приховує своїх антиукраїнських настроїв і позитивного ставлення до відновлення взаємин з Росією.

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З польським урядом ситуація також виглядає найгіршим чином. Повторюється та сама ситуація, яка була, коли польські урядовці фактично стояли за протестами польських фермерів. Тоді партія "Право і справедливість", яка поки що є при владі у Польщі, керувалася лише власними амбіціями, а не інтересами Польщі чи України.

Зараз, коли польські праві популісти огидно збанкрутіли й невдовзі їм прийдеться попрощатися з урядовими кріслами, вони намагаються залишити своїм спадкоємцям нелегку спадщину. Замість того, щоб вже сьогодні розв'язувати проблеми пов'язані з протестом польських перевізників, вони роблять все можливе та неможливе, щоб ситуація не вирішувалася. Щоб новому польському уряду була складно розв'язувати цю проблему, щоб він почав втрачати очки у перші тижні одужання Польщі від правопопулістської навали.

У цьому є прямий інтерес – електоральний. Польські праві готуються до місцевих виборів та виборів у Європарламент. Їхнє завдання – створити якомога більше органів місцевої влади, які будуть в опозиції до влади у Варшаві.

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Тут ставка саме на ті воєводства, які розташовані на кордоні з Україною. Вони мають стати таким собі "санітарним поясом", який не дозволить розв'язувати польсько-українські проблеми в інтересах Польщі та України.

Ось такою є реальна ситуація. Коли переважна більшість громадян Польщі й багато хто у Словаччині щиро співчувають боротьбі українського народу і розуміють, що буде з ними у разі успіху Росії, є люди, які спекулюють на проблемах. Вони знищують українську економіку та можливість боротися, знищують можливості економіки власних країн. Це не блокада, це – політичне та економічне самогубство.