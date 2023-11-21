Я ж просто нагадаю, що навесні нинішнього року ексдепутат від "Партії регіонів", а нині – відомий колаборант Олег Царьов в інтерв'ю російському виданню абсолютно відкрито визнав, що Віктор Янукович мав план розвалу України. Президент-втікач збирався спровокувати відділення західних областей, які заважали йому узурпувати владу і вести проросійський курс.

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Мирного сценарію для України вже не було

Регіонали мали намір переписати Конституцію, щоб дозволити Януковичу залишатися "вічним" президентом, за тим самим сценарієм, як це зробили очільник Кремля Владімір Путін та самопроголошений президент Росії Алєксандр Лукашенко.

Такий крок, за їхнім задумом, мав підштовхнути західні області України до сепаратизму. Планувалося, що ці регіони повстануть після такої узурпації влади, а Янукович не заважатиме їхньому відділенню. Решта країни мала змиритися зі свавіллям і перетворитися на другу Білорусь.

Фактично це зізнання в тому, що Янукович та його команда справді були російською агентурою, і мали чіткий план знищення власної країни. Це зізнання повністю підтверджує, що українці не мали іншого виходу, окрім як виходити на Майдан і захищати свою країну від злочинців, які хотіли її розвалити.

10 років російська пропаганда доводила, що Майдан був "державним переворотом", що саме Майдан спровокував війну, і якби Революції не було, Україна жила б мирно. Та, як бачимо, після приходу Януковича до влади мирного сценарію для України вже не було.

Просто до Майдану Росія за допомогою Януковича планувала захопити всю країну, крім західних областей. А після Майдану змогла захопити лише Крим та частину східних регіонів.

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Не Майдан здійснив державний переворот. Це Янукович зі своїм оточенням планував державний переворот та знищення України, а Майдан цьому перевороту запобіг. І вигнав із країни людей, які вже не приховують того, що їхньою метою було знищення України. Що вони ненавидять Україну усією душею. Сьогодні вони вже не соромляться, говорять про це відкрито, як той же Царьов.