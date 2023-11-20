Насамперед тому, що Джо Байден продовжує захищати свою концепцію об'єднання викликів – пов'язує війну Росії проти України з війною, яку терористична організація ХАМАС веде проти єврейської держави.

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Рятівне коло для України

Це є важливим з погляду того, що для американського суспільства об'єднання цих двох війн має підкреслювати, що мовиться про загрози, які пов'язані з загрозами диктатур проти демократії, з необхідністю протистояти тим, хто хоче затвердити своє право сили.

Для України, можливо, це взагалі рятівне коло на тлі очевидного зменшення настроїв в американській політичній еліті щодо підтримки нашої держави у тих обсягах, які були раніше запропоновані американською адміністрацією.

Байден, як відомо, запропонував спільний законопроєкт, який передбачає підтримку одночасно України, Ізраїлю і Тайваню. Однак цей законопроєкт досі не ухвалений американським Конгресом через опозицію депутатів республіканців. Невідомо, коли взагалі цей законопроєкт буде розглядати Палата представників та Сенат, адже є затверджений тимчасовий бюджет до січня – лютого наступного року.

Є оптимістичні прогнози, що вже у грудні депутати зможуть розглянути пропозиції щодо допомоги Україні, однак не виключено, що вони звернуться до цього питання вже у лютому.

Та й взагалі треба усвідомлювати, що спікер Нижньої палати представників Конгресу Майкл Джонсон, за яким стоїть Дональд Трамп, буде робити все можливе, щоб підтримка України не була розглянута американським Конгресом.

Я навіть не кажу "не була проголосована", бо більшість для підтримки України в американському Конгресі є. Якби ідею винесли на голосування, то голосів демократів та частини республіканців вистачило б.

Однак, на превеликий жаль, документ може так і не потрапити до порядку денного, якщо не буде компромісу між демократами та республіканцями з важливих внутрішньо-політичних чутливих питань. Наразі перспективи цього компромісу не передбачаються.

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Різниця у підходах до воєн в Україні та Ізраїлі

Важливо, що Байден намагається окреслити мотиви, якими керується його адміністрація у підтримці України та Ізраїлю. Тут теж можна побачити певні відмінності у підходах.

Думкам щодо Близького Сходу присвячені дві третини цього президентського тексту. Там є абсолютно чіткі та зрозумілі підходи до того, як вирішувати близькосхідну кризу, яким має бути керівництво Сектора Гази після того, як буде знищено ХАМАС, як мають поводитися єврейська держава та арабські країни тощо. Ці конкретні пропозиції дозволяють сподіватися, що після закінчення операції Ізраїлю проти ХАМАС можуть бути задіяні переговорні механізми.

У думках про Україну такої конкретики нема. Зараз ситуація не виглядає такою, яка б дозволяла говорити про ймовірність її вирішення в окресленому часі. Зараз нема політичних механізмів, які б дозволили говорити про те, що ми у найближчому майбутньому побачимо закінчення українсько-російської війни.

Байден нагадує американцям, що якщо не закінчити конфлікт у Європі, то це рано чи пізно призведе до глобалізації конфлікту. Я теж абсолютно впевнений, що якщо війна в Україні буде продовжуватися, то вона стане "матір'ю" нових кровопролитних війн в різних регіонах світу.

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Байден говорить про те, що підтримка української армії – це справжні інвестиції для того, щоб не воювали американські солдати. Це наразі незрозуміло для багатьох громадян країн-членів НАТО.

Однак, якщо амбітний план Путіна втілиться в життя, українська держава зникне з політичної мапи світу, а далі як доміно посипляться колишні радянські республіки, то Заходу доведеться мати справу з економічно-деградованим, однак впевненим у своїй силі відродженим неорадянським союзом на чолі з Путіним та колишніми співробітниками КДБ. Враховуючи, що ціна людського життя у Росії дорівнює нулю, західним країнам буде непереливки. Їм доведеться попрощатися з багатьма своїми земляками, які стануть жертвами війн, а можливо і ядерної катастрофи.

Переконання Байдена у тому, що США мають допомагати Україні та Ізраїлю, є абсолютно обґрунтованими. Однак чи дослухаються до цих думок президента США його земляки – невідомо.