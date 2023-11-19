Унікальна історія під час війни

Навіть ризики того, що через передвиборче політиканство у США ми можемо не отримати грошей, змушують зрозуміти і відчути, а що було б без цієї безпрецедентної допомоги. Допомоги, якій немає аналогів у світовій історії.

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Загальний обсяг вже узгоджених сум, які Україна отримала з початку року, складає 277 мільярдів доларів. Такого не було ніколи. Наявність такої допомоги сприймається як належне. Як і те, що під час війни у нас є стабільний курс валют, а чорний ринок не відрізняється від офіційного в 100 раз.

Під час війни інфляція в країні знизилась до 5%, тобто її майже немає попри стандартні стрибки цін на яйця. Попри те, що війна йде вже 2 роки, в Україні досі не відбулося підвищення податків. Ба навіть більше, певний час діяли податкові пільги. Це нонсенс під час війни, взагалі то.

Як і те, що у нас повні магазини, не тільки товарів, а й людей, які ці товари купують. Це не можна скидати на корупціонерів. Ні, корупціонери – це про купівлю преміум авто під час війни, і це також є, а от супермаркети наповнені звичайними людьми. Диво чи ні, але в телеефірах постійно питають економістів про те, що там зі зростанням доходів людей. Під час війни. Під час агресії сильного ворога. Під час окупації частини території ядерною державою, яка кидається кожен день своїми ракетами і "Шахедами".

В Україні ні на день не зупинялись соціальні виплати і банківські платежі. Пенсії та стипендії виплачують як за годинником. Люди, схоже, почали сприймати таку аномальну ситуацію як належну. Забуваючи, що це, бляха, диво. Це унікальна історія. Так, взагалі-то, не буває.

У чому полягає план "Б"

Тому раптом поява розмов про план "Б" від Нацбанку і Мінфіну всіх раптом застала зненацька. Як так – "непопулярні кроки"? Як так? Ми не хочемо. Дайте зростання пенсій і зарплат. Треба розуміти, поки що всі аналітики закладають план "А". Тобто очікують, що рано чи пізно американці проголосують за допомогу нам. Тому план "Б" – це просто необхідність "по роботі". Вони мають його мати. Але що ж там може бути?

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З боку Нацбанку – це, звісно, запуск друкарського верстата з відповідними наслідками, яких не уникнути у разі чого. Тобто більша інфляція внаслідок девальвації гривні. Ми бачили це влітку 2022 року, поки західна допомога ще не систематизувалась і не надходила ритмічно.

З боку Мінфіну – зростання податків, зокрема на споживання. Так-так, мовиться про акцизи, ПДВ, податки для бізнесу, зокрема і для тих, що сидять на спрощених схемах не маючи на це морального права. Це також підвищення тарифів до ринкового рівня, адже сплачувати різницю і перекривати для всіх пільгові тарифи грошей вже не буде. Тобто зростання вартості електроенергії й опалення. Радикальне зростання.

Можна було б ще пошукати гроші на митниці. Але ж ми з вами дорослі люди й розуміємо, що там все одно не знайдуть, а гроші будуть потрібні вже. Приємно це? Звісно, ні. Добре, що це лишень план "Б" на крайній випадок. Але про нього треба говорити. Щоб більше цінувати те, що ми маємо. Щоб розуміти, від чого нас рятують гроші Заходу. І щоб не робити дурні, яка може послабити нашу підтримку.