Найбільш небезпечною зоною їхнього наступу була, є і залишається Авдіївка. На інших ділянках не легше, але там є дещо інша функціональна ситуація у ворога.

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Куп'янськ

У районі Куп'янська на Синьківку здійснюють тиск підрозділи 25, 138 ОМСБр зі складу 6 армійського корпусу, а на Піщане – 7 ОМСП зі складу 11 армійського корпусу. Головним завданням у цій локації для них є заволодіння панівними висотами, але їх штурми на цьому етапі завершуються провалом.

У цілому картина на Лимано-Куп'янській осі у питанні наступальних можливостей окупантів не змінюється. У них є кількість, але серйозне питання до якості, а саме – комплектації, яка б дозволяла ефективно наступати. Цей важливий чинник виявив себе минулого літа, коли росіяни так само активно полізли на Лиман, Борову та Куп'янськ, зазнавши в результаті серйозних втрат і практично не маючи досягнень.

Оборонний функціонал дозволяє їм наступати, однак результат викликає бурхливі дискусії. Був би наступальний функціонал, повірте, була б зовсім інша картина.

Однак це не означає, що від цього нашим хлопцям десь легко – ні. Відсутність повноцінного наступального потенціалу змушує окупантів використовувати те, чим вони дорожать найменше, – людський ресурс у великій кількості.

Бахмут

Під Бахмутом, в районі Кліщіївки це особливо відчутно. Хвилеподібні штурми, які відновилися, буквально встеляють поля трупами російських військових. Але системність свідчить, що з низки напрямів командування на місцях одержало наказ наступати. Окупанти намагалися промацати нашу оборону у напрямку на Бондарне силами 137 парашутно-десантного полку зі складу 106 повітряно-десантної дивізії.

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Росіяни не залишають спроб діяти на напрямку Андріївки. Для посилення цих дій під Одрадівку загнали підрозділи 83-ї ОДШБр. Також там помітили 89 танковий полк 3 армійського корпусу, який, найімовірніше, найближчим часом буде залучений на Андріївському напрямку.

Очевидно, що цей наказ обумовлений необхідністю отримати якийсь результат до виступу Владіміра Путіна. Відбити Кліщіївку – показати, що вони можуть повертати втрачені позиції. Прорватися у Куп'янськ – подарувати надію на нові перемоги 2024 року. Захопити Авдіївку…

Авдіївка

Окупанти намагаються розповзатися ліворуч від залізниці, не маючи можливості ґрунтовно закріпитися праворуч. 9 ОМСБр кидається у напрямку Уманського з Водяного, а з Пісків намагаються тиснути на Першотравневе.

Триває концентрація сил для чергової хвилі наступу з метою прориву праворуч залізниці, з наступним захопленням сіл Степове та Північне.

До Нового року інтенсивність атак не зменшиться

Вся лінія зіткнень пожвавилася в останні тижні. Інтенсивність дій каталізується командуванням окупантів у спробі промацати слабке місце в обороні Сил оборони України і піднести успіх на цій локації як певну перемогу, епічне досягнення.

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З урахуванням одночасно активізації, навіть на тих ділянках, на яких у росіян мало шансів досягти хоч якогось результату, можна говорити, що вороги не мають повної інформації про можливості українських військ.

Окрема розмова стосується того, що ця активізація відбувається в період погіршення погодних умов, що також ускладнює для ворога виконання поставлених завдань. Але, знову ж таки, питання втрат та умов, у яких ведуться штурмові дії, не турбують командування окупантів. Щонайменше до Нового року інтенсивність атак не знизиться.