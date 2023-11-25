Український президент Володимир Зеленський на саміті Grain from Ukraine прокоментував блокаду кордону з Польщею, інформує 24 Канал. За його словами, складнощі спричинені "політичними кроками" сусідів України.

Не пропустіть Є один нюанс, – у Зеленського пояснили, чому на кордоні з Польщею не припиняються протести

Зеленський про ситуацію на кордоні

Очільник держави сказав, що потрібно "трохи часу", аби все владналося. Зеленський також відповів, чи планує комунікувати з Польщею щодо цієї ситуації.

На кордоні є складнощі, я вважаю, перш за все, через деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику, мати план дій, за яким іти. У нас є цей план, працює прем'єр-міністр, віцепрем'єр Стефанішина, також на рівні Міністерства закордонних справ і Міністерства інфраструктури. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам, все потеплішає,

– наголосив глава держави.

Зеленський також нагадав, що раніше Україні вдалося знайти порозуміння з Румунією.

Нагадаємо! У вересні 2023 року Бухарест утримався від запровадження односторонніх заборон на ввезення української продукції.

Що цьому передувало