Як страйк впливає на економіку України

У Федерації роботодавців України (ФРУ) зазначили, що через такі дії з боку польських перевізників Україна втратила близько 400 мільйонів євро. Проте, якщо також врахувати непрямі втрати, то розмір збитків складає мільярди євро.

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Зауважте! До непрямих збитків можна віднести штрафи та неустойки за зриви контрактних зобов’язань, а також відмови від укладання контрактів з українськими контрагентами на наступний рік тощо.

Вимоги польських страйкарів мають зухвалий характер та порушують зобов’язання Польщі відповідно до міжнародних договорів, а подекуди є прямим втручанням у внутрішні справи України та є дискримінаційними,

– йдеться у заяві Федерації.

Тож ФРУ та Асоціація міжнародних автоперевізників направили офіційне звернення до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та комісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса з проханням повпливати на ситуацію. Також вони закликали лідерів наших держав зустрітися та знайти компроміси задля вирішення цієї проблеми.

Наслідки блокування кордонів такі значні, що потребують особистого втручання перших осіб держав та взаємодії органів влади на всіх рівнях,

– додали у ФРУ.

Польща теж страждає від наслідків

Польський кордон нині є ключовим для імпорту та експорту України. За оцінкою Європейської Бізнес Асоціації, внаслідок страйків наша держава втрачає 1 мільйон євро щодня.

Проте Михайло Непран розповів для 24 Каналу, що негативні наслідки наявні з обох сторін. До того ж в Польщі, як і в Україні, не зацікавлені у продовженні цього конфлікту.

Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу Всередині Польщі теж не така проста ситуація. Великі асоціації перевізників не беруть участь у блокаді. Вони розуміють, що можуть конкурувати з Україною. Водночас невеликі середні перевізники втрачають роботу.

В Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України повідомили, що перевізники, які зараз страйкують на кордоні з Україною, раніше працювали у Росії та Білорусі. З польської сторони страйкує лише одна з чотирьох асоціацій.