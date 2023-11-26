На трех пунктах пропуска, которые блокируют польские перевозчики, въезд в Украину ожидают около 2000 транспортных средств.

Смотрите также Блокировка польской границы: в Украине заявили о первых проблемах с горючим

Какая ситуация на польско-украинской границе

В ведомстве рассказали, что на пункте пропуска Дорогуск-Ягодин в обычное время в сутки ездили по 680 грузовиков, а сейчас, через блокаду, всего несколько десятков в сутки.

С польской стороны границы в физической очереди ожидают более 800 грузовиков,

– говорится в сообщении.

В субботу министерство вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков раздали заблокированным на границе водителям на этом пункте пропуска 2500 тысяч литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты.

Относительно пунктов "Корчева – Краковец" и "Рава-Русская – Гребенное" сообщают, что количество грузовиков в физической очереди с польской стороны составляет 700 и 600 транспортных средств соответственно.

Обратите внимание! Заблокированные водители и перевозчики могут обратиться на круглосуточную горячую линию Укртрансбезопасность, сообщить о потребностях и других связанных вопросах по номеру: +38-(067)-120-04-83. Также водители, желающие эвакуироваться в Украину, могут заполнить форму по ссылке.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе действует штаб помощи украинским водителям. Кроме того, министерство инициировало направление мониторинговых групп ЕС на заблокированные пункты пропуска с целью фиксации реальной ситуации, которая сложилась на границе.

Польская полиция призывает остановить блокаду